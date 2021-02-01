Kaçak avlanan 2 kişiye, 24 bin TL para cezası
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Kaçak avlanan 2 kişiye, 24 bin TL para cezası

01.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:42
Kaçak avlanan 2 kişiye, 24 bin TL para cezası

NEVŞEHİR'de yasa dışı güvercin ve sığırcık avladığı tespit edilen 2 kişiye toplam 24 bin TL para cezası uygulandı.

NEVŞEHİR'de yasa dışı güvercin ve sığırcık avladığı tespit edilen 2 kişiye toplam 24 bin TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nevşehir Milli Parklar ve Doğa Koruma ekipleri, kaçak avlanma yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Avanos ilçesine bağlı Kalaba Beldesi Çöplük mevkisinde S.Y ve M.Ç'nin yaban hayvanlarını avladıkları belirlendi. Bölgede yapılan aramada, 2 yivsiz av tüfeği, avlanan 25 kaya güvercini ve 1 sığırcığa el konuldu. S.Y ve M.Ç'ye toplam 24 bin TL para cezası uygulandı.


Kaçak avlanan 2 kişiye, 24 bin TL para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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