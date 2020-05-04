Kaçak avlanan 10 ton inci kefali suya bırakıldı
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Kaçak avlanan 10 ton inci kefali suya bırakıldı

Kaçak avlanan 10 ton inci kefali suya bırakıldı
04.05.2020 01:50 | Son Güncelleme: 04.05.2020 01:50

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 10 ton inci kefali çaya geri bırakıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 10 ton inci kefali çaya geri bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erciş Bot Timi ekiplerince, ilçenin Karahan Mahallesi'nde balıkların göç ettiği Bendimahi Çayı'nın olduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çayın iki noktasına çekilmiş 350 metre ağ ele geçiren ekipler, ağa takılan yaklaşık 10 ton inci kefalini suya geri bıraktı.

Olay yerinde çuvallara doldurulmuş 200 kilogram inci kefali de bulan ekipler, fiber kayık, ağ ve avlanan balıkları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

"Bu dönemde inci kefalinin en büyük düşmanı insanlar"

Operasyon bölgesine giden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin inci kefalini korumak için gece gündüz denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin Bendimahi Çayı'nda büyük bir operasyon düzenlediğini belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"10 ton balık ağlardan canlı olarak kurtarılarak tekrar dereye bırakıldı. Bu, aslında Van Gölü'nden geçimini sağlayan 15 bin insan ekmeğinin korunması demektir. Manyat denilen ağlar kullanılarak kaçak avcılık yapılıyor. Bu dönemde inci kefalinin en büyük düşmanı insanlar. Bu balığı korumamız gerekiyor. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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