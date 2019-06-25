Kaçak avcılıkla mücadele

Marmaraereğlisi'nde kaçak midye avlayan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Marmaraereğlisi Deniz Limanı Şube ekipleri Marmara Denizi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından durdurulup arama yapılan teknede 400 kilo kaçak midye ele geçirildi.

Teknede bulunan 5 kişiye idari para cezası uygulandı. El konulan midyeler daha sonra denize bırakıldı.

Kaynak: AA