Kaçak avcılığın önüne geçmek için doğanın bekçilerine dron ve fotokapan eğitimi verdiler

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kaçak ve usulsüz avcılığı önlemek için Doğa Koruma Ve Milli Parklar Erzurum 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından doğanın bekçilerine dron ve fotokapan kullanımı eğitimi verildi. Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin yanında yapılan saha çalışmasına 8 ilden, 50 personel katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uluslararası sözleşmelere imza atan önemli bir yapıya sahip olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13'üncü Bölge Müdürü Okan Gün, bölgede sıkça karşılaşılan ve kaçak yapılan yaban keçisi avcılığının önüne geçebilmek, bu habitatı korumak adına neler yapılabileceğine yönelik, ava açık, kapalı bölgelerin korunması ve denetim altında tutulması için alınması gereken önlemler başta olmak üzere birçok konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Doğa bekçileri, şelale manzaralı aldıkları eğitim sonrası dronları gökyüzünde gezdirirken ağaçlara da fotokapanları yerleştirdiler. Dron ve fotokapanların kullanıldığı seminerin zevkli geçtiğini belirten doğa bekçileri, kaçak avcılığa geçit vermeyeceklerini söyledi.