Kaçak avcıların kuş sesi çıkartan cihazına el konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçak avcıların kuş sesi çıkartan cihazına el konuldu

Kaçak avcıların kuş sesi çıkartan cihazına el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de doğa alanlarında gece saatlerinde avcılık yapılmaması için ekipler tarafından yapılan kontrollerde kuş sesi çıkarttığı tespit edilen bir cihaza el konuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de doğa alanlarında gece saatlerinde avcılık yapılmaması için ekipler tarafından yapılan kontrollerde kuş sesi çıkarttığı tespit edilen bir cihaza el konuldu.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi, gece saatlerinde ormanlık alanlarda avcılık faaliyetlerinin yapılmaması için kontrollerini sürdürüyor. Av koruma ve kontrol ekibi son olarak yaptığı kontrollerde doğa içerisinde kuş sesi çıktığını fark etti. Yaralı olabileceğini düşünen ekipler sesin geldiği yere gittiklerinde ise şok oldu. Çalılıkların arasına kişi yada kişilerce yerleştirildiği düşünülen ve kuş sesi çıkartan cihaz ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı. Cihaz sökülerek bulunduğu yerden alındı ve cihaza el konuldu. - DÜZCE

Kaçak avcıların kuş sesi çıkartan cihazına el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Muslera Şenol Güneş Fatih Terim Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaçak avcıların kuş sesi çıkartan cihazına el konuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:03:53. #1.16#

title