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Kaçak avcıların ağları yakılarak imha edildi

Kaçak avcıların ağları yakılarak imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde Derbent Baraj gölünde kaçak avcılık yapan kişilerin ağları yakılırken, ağlara takılan balıklar ise göle bırakıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde Derbent Baraj gölünde kaçak avcılık yapan kişilerin ağları yakılırken, ağlara takılan balıklar ise göle bırakıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Derbent Mahallesinde bulunan Derbent Baraj gölünde, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılar tarafından ağ atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında balık ağları toplandı. Ekipler tarafından toplanan ağlar göl kenarına getirildi. Ağa takılan balıklar ise yeniden yaşam alanlarına bırakıldı. Balık ağları daha sonra yakılarak imha edildi. Kaçak avcıların tespiti için ise çalışmaların başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaçak avcıların ağları yakılarak imha edildi

Kaçak avcıların ağları yakılarak imha edildi

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