Kaçak avcıları korona virüs bile durduramıyor
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Kaçak avcıları korona virüs bile durduramıyor

Kaçak avcıları korona virüs bile durduramıyor
02.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:22

Van Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı döneminde avlamaya çalışan kaçak avcıları korona virüsü bile durdurmadı.

Van Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı döneminde avlamaya çalışan kaçak avcıları korona virüsü bile durdurmadı.

Van Gölü'nde neslini devam ettiren inci kefalleri (Van balığı) 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak avlanma yapan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erciş İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ve emniyet ekipleri önemli tedbirler alıyor.

"400 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi"

Bu kapsamda yoğun çalışma sergileyen ekipler, Tuşba ve Erciş ilçelerindeki mansap bölgesinde denetimlerini 7/24 esaslı artırdı. Korona virüs salgınına rağmen balıkların yoğun olarak beklediği mansap bölgelere ağ atan kaçak avcıların önüne geçildi. Ekipler, Tuşba ilçesi İskele Mevkiinde Akköprü Deresi'nin Van Gölü'ne döküldüğü mansapta göle atılmış 400 metre uzunluğunda uzatma ağına el koyarken, üzerindeki canlı balıklar ise tekrar suya bıraktı.

Kaçak avcı bölgede cep telefonunu unuttu

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri, Van Kalesi mevkide ise yaptığı denetimlerde ağ malzemesi ele geçirirken, kaçak avcının bölgede unuttuğu cep telefonunu da bularak el koydu. Ekipler, emniyet güçlerinden yardım alarak bulunan cep telefonu üzerinden kaçak avcıya ulaşabilecek. Korona virüs süresince çok sayıda ağ ele geçiren ve canlı balıkları da göle bırakan ekiplerin çalışmaları geceli-gündüzlü devam edecek. - VAN

Kaynak: İHA

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