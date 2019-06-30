Kaçak avcılardan kurtarılan saka kuşları doğaya salındı
Şanlıurfa'da kaçak avcılardan kurtarılan 13 saka kuşu, kontrollerinin ardından doğaya salındı.
Şanlıurfa'da kaçak avcılardan kurtarılan 13 saka kuşu, kontrollerinin ardından doğaya salındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü sırasında, kaçak avcılık yapan kişilerden kurtarılan 13 saka kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine alındı.
Burada kontrolleri ve muayeneleri yapılan kuşlar, halkalandıktan sonra, uygun bir bölgede doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Son Dakika Haberleri