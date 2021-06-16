Kaçak Avcılara Göz Açtırılmıyor
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Kaçak Avcılara Göz Açtırılmıyor

Kaçak Avcılara Göz Açtırılmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Su Ürünleri Yönetmeliği, 5/1 Ticari Amaçlı ve 5/2 Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince su ürünleri denetimleri yapmaya devam ediyor.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Su Ürünleri Yönetmeliği, 5/1 Ticari Amaçlı ve 5/2 Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince su ürünleri denetimleri yapmaya devam ediyor.

Son olarak Yamula Barajında gerçekleştirilen denetimde sahibi belirlenemeyen 1000 metre fanyalı uzatma ağına el konuldu. Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin de destek verdiği denetim faaliyetinde ağdan çıkan, boyları 20 santim ile 40 santim arasında değişen yaklaşık 80 adet sazan ve sudak balığı canlı olarak yaşam alanına geri bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; doğal dengenin korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşlardan yasak avcılık faaliyetlerinden uzak durmalarını ve kurallara uymalarını istedi. - KAYSERİ

Kaçak Avcılara Göz Açtırılmıyor
Kaçak Avcılara Göz Açtırılmıyor
Kaçak Avcılara Göz Açtırılmıyor
Kaçak Avcılara Göz Açtırılmıyor
Kaçak Avcılara Göz Açtırılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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