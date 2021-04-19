Kaçak avcılara geçit yok
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Kaçak avcılara geçit yok

Kaçak avcılara geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi.

Kırklareli'nde baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl jandarma ekiplerinin koordinesiyle Kayalı Barajında denetim gerçekleşti. Gerçekleşen denetimde su ürünleri kontrol görevlileri tarafından mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, suya bırakılmış 800 metre misina ağ tespit etti.

Ekipler tarafından toplanan ağ da takılı kalan balıklar suya bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaçak avcılara geçit yok
Kaçak avcılara geçit yok
Kaçak avcılara geçit yok
Kaçak avcılara geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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