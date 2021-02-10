Kaçak avcılara ceza yağdı
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Kaçak avcılara ceza yağdı

10.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:44
Kaçak avcılara ceza yağdı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kaçak avcılık yapan 6 kişiye toplam 10 bin 281 lira ceza verildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kaçak avcılık yapan 6 kişiye toplam 10 bin 281 lira ceza verildi.

Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, sorumluluk sahalarında bulunan alanlarda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ocak ve şubat aylarında 6 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. 2 av tüfeğine el koyan ekipler, 6 kişiye toplam 10 bin 281 lira ceza uyguladı. Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

 

- Aydın
Kaçak avcılara ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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