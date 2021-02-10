Kaçak avcılara ceza yağdı
10.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:44
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kaçak avcılık yapan 6 kişiye toplam 10 bin 281 lira ceza verildi.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kaçak avcılık yapan 6 kişiye toplam 10 bin 281 lira ceza verildi.
- Aydın
Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, sorumluluk sahalarında bulunan alanlarda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ocak ve şubat aylarında 6 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. 2 av tüfeğine el koyan ekipler, 6 kişiye toplam 10 bin 281 lira ceza uyguladı. Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.
- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN