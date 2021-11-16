Kaçak avcılara 80 bin 832 lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak avcılara 80 bin 832 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak avcılara 80 bin 832 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 vilayette görev yapan ekipler, Kasım ayının ikinci haftasında kaçak avcılara 80 bin 832 TL idari para cezası ve 54 bin 330 TL de tazminat uyguladı.

İSTANBUL (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 vilayette görev yapan ekipler, Kasım ayının ikinci haftasında kaçak avcılara 80 bin 832 TL idari para cezası ve 54 bin 330 TL de tazminat uyguladı.

DKMP İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da görev yapan ekipler, kasım ayının ikinci haftasında 665 avcıyı denetledi. DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde, 44 avcıya idari işlem yapılırken, yasa dışı avda kullanılan 6 tüfeğe ve 6 adet ses çıkaran cihaza da el konulduğu bildirildi. Yapılan genel denetimlerde kaçak avcılara 80 bin 832 TL idari para cezası ve 54 bin 330 TL de tazminat uygulandığı bildirildi.

Denetimlerde yakalanan ve yasa dışı avlanan 54 ötücü kuş da doğaya salındı. Av denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - EDİRNE

Kaçak avcılara 80 bin 832 lira ceza

Kaçak avcılara 80 bin 832 lira ceza

Kaçak avcılara 80 bin 832 lira ceza

Babasını satırla öldüren şahıstan ilginç savunma: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

Babasını satırla öldüren şahıstan ilginç savunma: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

 ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı

ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı

 Helikopterler evlerin tepesinde vızır vızır döndü! İstanbul'da gün ağrımadan dev operasyon

Helikopterler evlerin tepesinde vızır vızır döndü! İstanbul'da gün ağrımadan dev operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title