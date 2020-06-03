Kaçak avcılara 7 bin 536 TL idari para cezası Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 4 kişiye 7 bin 536 TL idari para cezası kesti.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 4 kişiye 7 bin 536 TL idari para cezası kesti.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaptığı av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında tazı ile av yapan 4 kişi yakaladı. Yasağa rağmen av yapan 4 kişiye kişi başı bin 884 TL olmak üzere toplamda 7 bin 536 TL idari para cezası uyguladı. - IĞDIR

Kaynak: İHA