Kaçak avcılara 6 bin lira ceza
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Kaçak avcılara 6 bin lira ceza

Karabük'ün Eflani içesinde kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin lira ceza kesildi.

20.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:59
Kaçak avcılara 6 bin lira ceza

'ün içesinde kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçede ormanda kaçak olarak avlanan 4 kişi ilçe Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, avcıların kullandığı tüfeklere el koydu.


Kaçak avlanan 4 avcıya "kara avcılığı kanununa muhalefet" suçundan toplam 6 bin lira ceza kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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