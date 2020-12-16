Kacak avcılara 31 bin 214 lira ceza
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Kacak avcılara 31 bin 214 lira ceza

16.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:11
Kacak avcılara 31 bin 214 lira ceza

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde kaçak avlanan 2 kişiye toplamda 31 bin 214 lira para cezası uygulandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde kaçak avlanan 2 kişiye toplamda 31 bin 214 lira para cezası uygulandı.

Samsun İl jandarma komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve 19 Mayıs Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye gezen ekiplerce Yörükler Mahallesi'nde avlanma belgesi olmadan yaban hayatı sahasında avlanan C.T (29) ve M.A. (59) isimli şahısları suç üstü yakalandı. Yakalanan şahıslarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet fişek ve 32 adet yabani ördek ele geçirildi.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce C.T. isimli şahsa 15 bin 607, M.A.'ya ise 15 bin 607 lira olmak üzere toplamda 31 bin 214 lira para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kacak avcılara 31 bin 214 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:11:40. #1.15#
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