Kaçak avcılar yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar yağışını fırsat bilen ve kaçak avlanan kişilere göz açtırılmıyor.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar yağışını fırsat bilen ve kaçak avlanan kişilere göz açtırılmıyor.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri av koruma ve kontrol çalışmalarında 4 kişinin kaçak avlandığını fark etti. Avlanan şahıslar ekipler tarafından yakalandı.
Ekipler kaçak avlanan kişilerin üzerinde bulunan 4 adet tüfeğe ekipler tarafından el konulurken, şahıslar hakkında idare işlem yaptı.
Konuyla ilgili jandarma ekiplerine bilgi verildi. - ADIYAMAN