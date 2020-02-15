Kaçak avcılar yakalandı
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Kaçak avcılar yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar yağışını fırsat bilen ve kaçak avlanan kişilere göz açtırılmıyor.

15.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:36
Kaçak avcılar yakalandı

'ın ilçesinde kar yağışını fırsat bilen ve kaçak avlanan kişilere göz açtırılmıyor.


Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ekipleri av koruma ve kontrol çalışmalarında 4 kişinin kaçak avlandığını fark etti. Avlanan şahıslar ekipler tarafından yakalandı.


Ekipler kaçak avlanan kişilerin üzerinde bulunan 4 adet tüfeğe ekipler tarafından el konulurken, şahıslar hakkında idare işlem yaptı.


Konuyla ilgili jandarma ekiplerine bilgi verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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