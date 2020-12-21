Kaçak avcılar, jandarma yakalandı
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Kaçak avcılar, jandarma yakalandı

21.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:21
Kaçak avcılar, jandarma yakalandı

Bursa'da jandarma ekipleri, kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin lira ceza kesti.

Bursa'da jandarma ekipleri, kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin lira ceza kesti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl İlçesi Çeltikli Mahallesi'nde devriye gezdiği sırada motosikletle seyir halinde olan A.K. (28) ve E.T.'nin (42) üzerinde 2 tüfek olduğunu görünce durdurdu. Tüfeklerden birinin ruhsatsız olduğunu gören ekipler, motosiklet üzerindeki çuvaldan ise 3 adet mühre yeşilbaşlı ördek olduğunu fark etti. E. T.'ye 3 bin 947 lira, A. K.'ye 2 bin 536 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca E.T.'ye ruhsatsız tüfek taşımasından dolayı 866 lira, ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı ise 2 bin 473 lira ceza kesildi. 2 kişi hakkında toplam 16 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen malzemeler de Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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