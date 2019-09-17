Kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi
ELAZIĞ'da kaçak avcı denetimleri sırasında, avlanmada kullanılması yasak olan ve bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.
17.09.2019 15:01
ELAZIĞ'da kaçak avcı denetimleri sırasında, avlanmada kullanılması yasak olan ve bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen yasaklı cihaza el konulurken, kaçak av yaptıkları tespit edilen 2 kişiye de para cezası verildi.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen yasaklı cihaza el konulurken, kaçak av yaptıkları tespit edilen 2 kişiye de para cezası verildi.
Kaynak: DHA