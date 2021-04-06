Kayseri'de av sezonunda yasa dışı avlanan 157 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2020-2021 av sezonunda yasa dışı avlanan 157 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, 526 bin 509 lira idari ceza, 161 bin lira tazminat olmak üzere toplam 687 bin 509 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2020-2021 av sezonunda yasa dışı avlanan 157 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, 526 bin 509 lira idari ceza, 161 bin lira tazminat olmak üzere toplam 687 bin 509 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, av esnasında tüfeklerini haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırmayan 84 kişi hakkında 42 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı, tüfeklerine de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa istinaden el konularak mülkiyetleri kamuya geçirildiği belirtildi.

7 Mart'ta av sezonunun kapandığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli park sahalarında cezalar iki kat uygulandığı için avlanma sınırlarına özen gösterilmeli. Meskun mahallerde, kara yollarına 300 metre mesafede ve piknik alanlarında avlanmamaları avcı dostlarımızın mağdur olmamaları açısından önem arz etmektedir. 2020-2021 av sezonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce yasa dışı av yapan 157 kişi hakkında yasal işlem yapılarak haklarında 526 bin 509 TL idari para cezası, 161 bin lira tazminat olmak üzere toplam 687 bin 509 lira idari para cezası uygulanmıştır. Avlanma belgesine sahip olmak için kurs bitirme belgesi, kimlik fotokopisi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve vergi dairesine yatacak harç makbuzu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin