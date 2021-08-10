Kaçak av pahalıya patladı, 2 kişiye 66 bin 500 TL para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçak av pahalıya patladı, 2 kişiye 66 bin 500 TL para cezası kesildi

Kaçak av pahalıya patladı, 2 kişiye 66 bin 500 TL para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de kaçak av yaparken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye 66 bin 500 TL para cezası kesildi.

Kayseri'de kaçak av yaparken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye 66 bin 500 TL para cezası kesildi.

Pınarbaşı ilçesinde kaçak av yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, jandarma ekiplerini gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Şahıslar, bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalanırken, av esnasında kullandıkları 1 adet otomobil, 10 adet canlı güvercin, 3 adet canlı şahin, 3 adet şahin başlığı, 30 adet güvercin tuzağı, 1 adet ip örgü tuzağı, 1 adet güvercin kafes tuzağı ve 1 adet eldivene de el konuldu. Ele geçirilen şahin ve güvercin de veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.

Kaçak av yapan şahıslara, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 13 bin TL idari para cezası, 53 bin 500 TL tazminat para cezası olmak üzere toplam 66 bin 500 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Klinikte vatandaşlara da uyguluyorlardı! Tam 1,5 milyon TL değerinde sahte vitamin ele geçirildi
Klinikte vatandaşlara da uyguluyorlardı! Tam 1,5 milyon TL değerinde sahte vitamin ele geçirildi
Babasını vurmak isterken araya giren şahsı öldürüp kaçtı
Babasını vurmak isterken araya giren şahsı öldürüp kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Berdan Mardini İbrahim Çelikkol
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaçak av pahalıya patladı, 2 kişiye 66 bin 500 TL para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:58:12. #1.14#

title