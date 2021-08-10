Kaçak av pahalıya patladı, 2 kişiye 66 bin 500 TL para cezası kesildi

Kayseri'de kaçak av yaparken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye 66 bin 500 TL para cezası kesildi.

Kayseri'de kaçak av yaparken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye 66 bin 500 TL para cezası kesildi.

Pınarbaşı ilçesinde kaçak av yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, jandarma ekiplerini gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Şahıslar, bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalanırken, av esnasında kullandıkları 1 adet otomobil, 10 adet canlı güvercin, 3 adet canlı şahin, 3 adet şahin başlığı, 30 adet güvercin tuzağı, 1 adet ip örgü tuzağı, 1 adet güvercin kafes tuzağı ve 1 adet eldivene de el konuldu. Ele geçirilen şahin ve güvercin de veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.

Kaçak av yapan şahıslara, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 13 bin TL idari para cezası, 53 bin 500 TL tazminat para cezası olmak üzere toplam 66 bin 500 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı