'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA merkezli 3 ilde piyasaya kaçak çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını sürdüğü belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

BURSA (DHA) - BURSA merkezli 3 ilde piyasaya kaçak çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını sürdüğü belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 milyon TL değerinde de altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bası kişilerin basma yetkisi Darphane Genel Müdürlüğü'nde olan çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınını üretip piyasaya sürdüğünü tespit etti. Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından perşembe günü Bursa merkezli İstanbul ve Gaziantep'te 14 ev, 3 kuyumcu dükkanı, 3 kuyumcu atölyesi ve darphaneye çevrilmiş bir villaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, tekli Reşat, gremse, birlik, 2,5'luk Osmanlı lirası, kulplu Hamit beşlisi olarak tabir edilen toplam bin 18 altın, takoz olarak tabir edilen yaklaşık 8 kilo ağırlığında 3 eritilmiş hurda altın ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. C.B. isimli şüphelinin villasının bodrum katının sahte altın basma amacıyla atölyeye dönüştürüldüğü tespit edilirken, B.T.'nin ikametinde ise 5 parça cumhuriyet altını kalıbı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa'da faaliyet gösteren bazı kuyumcu, dükkan ve atölyelerinde altını eritip, içerisine bakır ve gümüş gibi karışımlar yaparak, ayarı ve gramı düşürülmüş çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve Reşat altını ürettikleri belirlendi. Ele geçirilen altınların değerinin 10 milyon lira olduğu ifade edildi. Bunlardan 1 milyon 500 bin lira değerindeki altının ayarı düşürülmüş ve gramı ile oynanmış olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 8 kişiden C.B. ile B.T.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

'KAÇAK ALTIN' ÜRETİCİLERİNE OPERASYON 10 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

İLÇENİN DUVARLARINI GENÇLERE TAHSİS ETTİ

İLÇENİN DUVARLARINI GENÇLERE TAHSİS ETTİ

 İflas eden iş insanının 'euro' üzerinden nafakayı azaltma mücadelesi

İflas eden iş insanının 'euro' üzerinden nafakayı azaltma mücadelesi

 Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title