Kaçak altın madeninde göçük 1 gün sonra fark edildi: 30 işçi öldü
Haberler » Dünya » Kaçak altın madeninde göçük 1 gün sonra fark edildi: 30 işçi öldü - Haberler

Kaçak altın madeninde göçük 1 gün sonra fark edildi: 30 işçi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.

15.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:02
Kaçak altın madeninde göçük 1 gün sonra fark edildi: 30 işçi öldü

Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.


Uganda sınırındaki Watsa bölgesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında 17 metre derinlikte göçük oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler