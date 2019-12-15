Kaçak altın madeninde göçük 1 gün sonra fark edildi: 30 işçi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.
15.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:02
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.
Uganda sınırındaki Watsa bölgesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında 17 metre derinlikte göçük oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com