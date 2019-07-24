Kaçak alkollü içki imalathanesine baskın
Kaçak alkollü içki imalathanesine baskınDÜZCE'de, kaçak alkollü içki imalatı yapılan depoya baskın düzenlenirken, imalatta yapımında kullanılan malzemelere ve içkilere el konuldu.
Kaçak alkollü içki imalathanesine baskın
DÜZCE'de, kaçak alkollü içki imalatı yapılan depoya baskın düzenlenirken, imalatta yapımında kullanılan malzemelere ve içkilere el konuldu.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde içki yapılan bir depoya baskın düzenledi. Baskında sahte alkollü içki imalatında kullanılan malzemeler, aroma, maya, ile sahte olduğu anlaşılan 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi. K.M. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: DHA
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