Kaçak alkol yapımında kullanılacak etil alkol ele geçirildi
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Kaçak alkol yapımında kullanılacak etil alkol ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'den Bodrum'a kaçak alkol üretiminde kullanılmak üzere getirilen Bin litre etil alkol yakaladı.

11.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:21
Kaçak alkol yapımında kullanılacak etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'den 'a kaçak alkol üretiminde kullanılmak üzere getirilen Bin litre etil alkol yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'den Bodrum'a kaçak alkol üretiminde kullanılmak üzere yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisinin ardından Milas Bafa yol kontrol noktasında plakası daha önceden belirlenen araç durduruldu.


Araçta yapılan aramada, 35 plakalı bir araç içinde 5 litrelik bidonlar içerisinde Bin litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.K. ve G.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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