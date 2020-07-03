Kaçak alkol üretiminden 2 kişi adliyeye sevk edildi Kaçak alkol üretiminden 2 kişi adliyeye sevk edildi Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol üretim yapılan yere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaçak alkol üretiminden 2 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol üretim yapılan yere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kahyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda M.B. ve Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramada, 30 adet 100 CL rakı, 40 adet 35 CL rakı, 25 adet 150 CL rakı, 4 adet 70 CL rakı, 14 adet 50 CL rakı, 2 adet 20 CL rakı, 1 adet 50 CL viski, 1 adet 100 CL viski, 1 adet 70 CL viski, 28 adet 35 CL viski, 56 adet 1 lt plastik şişede rakı, yaklaşık 45 lt varil içinde viski, 0.5 lt mazot, 0.5 lt sentetik tiner, 2 bin adet doldurulmak üzere boş rakı ve viski şişesi, 2 adet alkolmetre, 2 adet damıtım cihazı, 1 adet pos cihazı, 1 litre anason yağı, 3 bin adet sahte TAPDK bandrol, 293 adet Rusça sahte bandrol ile çeşitli ebatlarda kasa, damacana ve karton kutular ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. ve Y.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA