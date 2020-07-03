Kaçak alkol üretimi şüphelileri serbest
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Kaçak alkol üretimi şüphelileri serbest

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol üretimi yapılan yere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Kaçak alkol üretimi şüphelileri serbest
03.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:05

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol üretimi yapılan yere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kahyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda M.B. ve Y.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. ve Y.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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