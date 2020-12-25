Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi
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Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi

25.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:07

Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi Ankara'da piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan şebekeye yönelik 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler basına gösterildi.

Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi

ANKARA - Ankara'da piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan şebekeye yönelik 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler basına gösterildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli toplam 4 ilde 31 farklı adreste eş zamanlı gerçekleşti. 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki, 6 bin 82 adet TAPDK bandrolü ve alkollü içki şişe etiketi, 776 adet alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, 32,5 litre sahte alkolü içki yapımında kullanılan yan ürün, 1 adet damıtma aracı 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 11 adet dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. El konulan malzemeler basına gösterildi.

Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi
Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi
Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi
Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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