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Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda litrelerce etil alkol ele geçirildi.

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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda litrelerce etil alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kaçakçılığın engellenmesine yönelik İzmit ilçesinde çalışma yürüttü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde, 70 litre etil alkol, 14 litre el yapımı votka, 16,5 litre el yapımı rakı, 8 litre el yapımı viski, 12 adet anason yağı, 11 adet gliserin, 14 adet tahıl aroması, 10 adet test kiti, 9 adet 500 ml pet şişe içerisinde şeffaf renkli alkollü içki ele geçirildi. - KOCAELİ

Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

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