Kaçak alkol imalathane ile depo baskınında yakalanmışlardı - Haberler
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Kaçak alkol imalathane ile depo baskınında yakalanmışlardı

Kaçak alkol imalathane ile depo baskınında yakalanmışlardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da yılbaşı öncesi polis ekiplerince kaçak/sahte içki üretildiği ve saklandığı tespit edilen 2 imalathane ile depoya yapılan baskında alkol yapımında kullanılan 1 tona yakın malzeme ve çeşitli ürünler ele geçirilirken 2'si kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da yılbaşı öncesi polis ekiplerince kaçak/sahte içki üretildiği ve saklandığı tespit edilen 2 imalathane ile depoya yapılan baskında alkol yapımında kullanılan 1 tona yakın malzeme ve çeşitli ürünler ele geçirilirken 2'si kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ülke genelinde son zamanlarda sahte alkol kaynaklı ölümler gündeme gelmeye başladı. Yılbaşı öncesi hayatını kaybedenlerin sayısının artması ile birlikte polis ekiplerince peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi. Sakarya'da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kaçak/sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar düzenledi. Çalışmalar neticesinde tespit edilen Arifiye'de depo olarak, Kaynarca ilçesinde imalathane olarak kullanılan 2 ikamet ile Serdivan ilçesinde durdurulan 1 araç üzerinde yapılan aramalarda; 924,5 litre etil alkol, 507 adet cinsel içerikli jel, 96 adet boş şişe, 82 adet kaçak/sahte alkollü içkiyle doldurulmuş şişe, 64 litre el yapımı kaçak/sahte alkollü içki, 32 adet cinsel içerikli hap, 29 adet alkol yapımında kullanılan kit, 17 paket gümrük kaçağı sigara filtresi, 4 adet cinsel içerikli sprey, 2,5 litre alkol imalinde kullanılan aroma ve 1 adet alkol imalinde kullanılan matkap ele geçirildi.

Konuya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

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