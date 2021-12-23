Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı Sakarya'da yılbaşı öncesi polis ekiplerince kaçak/sahte içki üretildiği ve saklandığı tespit edilen 2 imalathane ile depoya yapılan baskında alkol yapımında kullanılan 1 tona yakın malzeme ve çeşitli ürünler ele geçirilirken...

SAKARYA (İHA) - Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da yılbaşı öncesi polis ekiplerince kaçak/sahte içki üretildiği ve saklandığı tespit edilen 2 imalathane ile depoya yapılan baskında alkol yapımında kullanılan 1 tona yakın malzeme ve çeşitli ürünler ele geçirilirken 2'si kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ülke genelinde son zamanlarda sahte alkol kaynaklı ölümler gündeme gelmeye başladı. Yılbaşı öncesi hayatını kaybedenlerin sayısının artması ile birlikte polis ekiplerince peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi. Sakarya'da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kaçak/sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar düzenledi. Çalışmalar neticesinde tespit edilen Arifiye'de depo olarak, Kaynarca ilçesinde imalathane olarak kullanılan 2 ikamet ile Serdivan ilçesinde durdurulan 1 araç üzerinde yapılan aramalarda; 924,5 litre etil alkol, 507 adet cinsel içerikli jel, 96 adet boş şişe, 82 adet kaçak/sahte alkollü içkiyle doldurulmuş şişe, 64 litre el yapımı kaçak/sahte alkollü içki, 32 adet cinsel içerikli hap, 29 adet alkol yapımında kullanılan kit, 17 paket gümrük kaçağı sigara filtresi, 4 adet cinsel içerikli sprey, 2,5 litre alkol imalinde kullanılan aroma ve 1 adet alkol imalinde kullanılan matkap ele geçirildi.

Konuya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

 Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

 Sahte içkiye bir kurban daha! Eski belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

Sahte içkiye bir kurban daha! Eski belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title