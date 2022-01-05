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Kaçak akaryakıt satan 3 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaçak akaryakıt satan 3 kişi suçüstü yakalandı Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

MERSİN (İHA) - Kaçak akaryakıt satan 3 kişi suçüstü yakalandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Yapılan operasyonda bin 275 litre menşei belli olmayan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Türkiye'ye Lübnan'dan gelen tırların mazot sattığının ihbarını aldı. Bunun üzerine Seka Limanı çevresinde çalışma yapan ekipler, Lübnan plakalı bir tırın şoförü M.E.R. isimli şahsın, M.C. ve Ö.T.'ye kaçak akaryakıt sattığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, bin 275 litre menşei belli olmayan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.E.R. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ö.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaçak akaryakıt satan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak akaryakıt satan 3 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri

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