: Kaçak akaryakıt operasyonu

13.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:39

Gaziantep'te düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikaya operasyon düzenledi.

Ekipler, fabrikada ve 2 araçta yaptığı aramada 20 bin 500 gümrük kaçağı akaryakıt buldu.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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