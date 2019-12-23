Kaçak akaryakıt operasyonu: 47 bin litre akaryakıt ele geçirildi

23.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:35

İstanbul'da iki ayrı ilçede yapılan operasyonda 47 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamuoyunda '10 numara yağ' olarak bilinen akaryakıt kaçakçılarına yönelik 13 ve 17 Aralık tarihlerinde iki farklı operasyona imza attı.

Alınan bilgilere göre, 13 Aralık tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü Sarıyer mevkisi Kuzey Marmara Yolu Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasına yapılan ilk operasyonda, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen toplam 25 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan 1 akaryakıt tankerine el koyan polis, bu kez 17 Aralık tarihinde Üsküdar'a bağlı Küçüksu Mahallesinde bulunan bir şantiyeye operasyon düzenledi. Şantiyede araçlarda kaçak akaryakıt kullanıldığı yönünde bilgi alan emniyet ekipleri, söz konusu şantiyeye yapılan operasyonda, yakıt tankeri içerisinde 22 bin litre daha kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıt kaçakçılığında kullanan 1 hafriyat kamyonuna el konuldu.

Her iki operasyonda toplam da 47 bin litre kaçak akaryakıta el konulan operasyonlarda, Adem O. (48), Osman A. (59), İsmet K. (65), Hadi Y. (62) ve İsmet S. (24) isimli 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA