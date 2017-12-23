Kaçak 5 Afgan Yakalandı

ADANA'da yurda kaçak yollarla giren 5 Afgan yakalandı.



Merkez Seyhan İlçesi'ndeki D-400 Karayolu üzerinde rutin uygulama yapan polisler, Mersin yönünden gelen bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada üzerinde kimlik veya pasaport bulunmayan 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapıp Mersin'e geldikleri saptanan kaçakların Afganistan vatandaşı olduğu saptandı. Polisler, kaçakları İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - Adana