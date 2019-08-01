Kaçak 21 mülteci termal kameralı drone ile yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de polis termal kameralı drone ile takibe aldığı 4 kişiyi ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 21 mülteciyi yakaladı.

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçış ve geçiş güzergahlarını havadan termal kameralı drone ile izlemeye aldı. Şüpheli 4 İstanbul plakalı araç üzerine yoğunlaşan ekipler, araçları ve içindeki şahısları göz altına aldı. Zanlıların yapılan sorgusunda gösterdikleri yerlerdeki yapılan aramalarda ise 12 can yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı Behramkale Jandarma Karakoluna teslim edilirken, 21 Afgan uyruklu mülteci, Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan 4 araca ise el konuldu.

Kaynak: İHA