Kaçak 18 tabancayı stepne lastiğine gizledi
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3. Sayfa

Kaçak 18 tabancayı stepne lastiğine gizledi

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda stepne lastiğine gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi.

31.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:03
Kaçak 18 tabancayı stepne lastiğine gizledi

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda stepne lastiğine gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürüttüğü silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesinde bir hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada aracın stepne lastiği içerisine gizlenmiş 18 adet tabanca şarjörleriyle birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sahibi S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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