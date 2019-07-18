Kaçağa karşı etkin mücadele kentin zirvesine taşındı
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel Belediye Başkanlığı temsilcileri, kamu kurum amirleri, akademik odalar ve beton firmalarının temsilcileri, kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadele için bir araya geldi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel Belediye Başkanlığı temsilcileri, kamu kurum amirleri, akademik odalar ve beton firmalarının temsilcileri, kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadele için bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com
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