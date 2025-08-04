Kaç tane Osimhen kutusu satıldı, kaç tane Solo Il Galatasaray kutusu satıldı?

Osimhen'in Galatasaray'a rekor transferi ve taraftarlar arasında yarattığı coşku sayesinde, bu koleksiyonun satışında ciddi bir ivme bekleniyor. GS Store üzerinden sınırlı sayıda satışa sunulan ürünlerin hızla tükenmesi öngörülüyor. Kaç tane Solo Il Galatasaray kutusu satıldı?

SOLO IL GALA NE ANLAMA GELİYOR?

"Solo Il Gala" ifadesi İtalyanca'da "Yalnızca Gala" anlamına geliyor. Bu tema, kutu içeriğinde yoğun şekilde hissediliyor; sarı-kırmızı renklerle hazırlanan atkı, forma ve ürün konseptiyle bütünlük oluşturuyor.

FİYAT BİLGİSİ

Koleksiyon kutusunun fiyat etiketi GS Store'da 9.999 TL olarak belirlendi; bu da mevcut döviz kuru ile yaklaşık 215 €'ya denk geliyor. Sınırlı sayıda üretilmiş olması, ürünün koleksiyoner değeri taşımasına katkı sağlıyor. Galatasaray, 100 bin adetlik üretimin tamamının satılması durumunda yaklaşık 21,5 milyon euro gelir hedefliyor.

KUTU İÇERİĞİ

Kutuda yer alanlar: özel tasarım forma, Osimhen'in maskesinden ilham alınarak elastomer malzemeden üretilmiş beş yıldızlı maskesi, sarı-kırmızı renkli "Solo Il Gala" temalı şal-atkı ve formadaki QR kod aracılığıyla Osimhen'in mesajlarına ve bu transferle ilgili dijital içeriklere erişim imkânı sunuluyor.

OSİMHEN'DEN TARAFTARA MESAJ

Kutuda ayrıca Osimhen'in taraftarlara yazdığı duygu yüklü bir mesaj var:

"Bu kutudaki forma benim formam değil, hepimizin forması… Sırtına her geçirdiğinde tarihimizi, yani bizi hatırla."

GALATASARAY'IN HEDEF GELİRİ

Kulüp, bu özel koleksiyonun tüm stokları tükendiğinde yaklaşık 21,5?milyon € (güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL) gelir elde etmeyi planlıyor.

Kaç tane Solo Il Galatasaray kutusu satıldığı henüz açıklanmadı.