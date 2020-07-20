Kaç ölü ve yaralı var? "Hepsine sıkın" diye talimat verdi
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Kaç ölü ve yaralı var? "Hepsine sıkın" diye talimat verdi

Diyarbakır'da üvey kardeşler arasında silahlı çatışma çıktı. Annenin öldüğü kavgada yaralı genç yaşadıklarını anlattı. Üvey kardeşinin kendilerini kastederek "Hepsine sıkın" diye talimat verdiğini söyledi.

Kaç ölü ve yaralı var?
20.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:38

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde üvey kardeşler arasında ev meselesi yüzünden çıkan ve annesinin öldüğü silahlı kavgadan yaralı kurtulan şahıs o anları anlatarak, babası M.K. ve üvey kardeşi S.K.'nın talimatları doğrultusunda diğer üvey kardeşlerinin kendilerini tarayarak annelerinin ölümüne sebebiyet verdiklerini öne sürdü.

Olay, 18 Temmuz'da Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, eski ve yeni eşler arasında çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile tartışma çıktı. Çocukların da araya girmesiyle tartışma bir anda silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişiden 3'ü ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan üvey anne Hamdiye Şık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaç ölü ve yaralı var? 'Hepsine sıkın' diye talimat verdi

HEPSİNE SIKIN' DEDİLER"

Olayda yaralanan Hamdiye Şık'ın oğlu Mehmet K., babasının iki evlilik yaptığını, annesinin ilk eşi olduğunu ve resmi nikahı olmadığını söyledi. Kendilerinin 7 kardeş olduğunu, üvey annelerinden de 6 kardeşleri olduğunu aktaran Mehmet K., "Onu getirdiği günden beri sürekli onlarla ilgileniyordu, annemi dışlıyordu. Ne maddi, ne de manevi açıdan bakmıyordu. Annemin altınlarını almıştı, sözde ev yapacaktı anneme. 'Bize yapmıyorum' dedi, 'gidip ona yapacağım' dedi. Dün inşaat yapan arkadaşlar gelmişti. Annem de bizden habersiz bizim evden 300-400 metre uzakta yürüyerek annem, yengem, eşim, iki çocuğum, yengemin de üç çocuğu onları da alıp oraya gitmişlerdi. Biz duyduk, dedik bizde gidelim. Annemleri falan getirelim, bizim örf adetlerimizde böyle tatsız şeylerle millet bizi duymasın diye. Oraya gittik, ağabeyim benle kardeşimi yolda bıraktı. 'Gidip onların alıp gelin, tatsız şeyler çıkmasın.' Bizde herhangi bir silah da yok, annemlerde eşim, yengemde çocuklarıyla birlikte gitmişlerdi. Biz oraya yetişir, yetişmez, babam ve Sidar, büyük üvey kardeşim. Bunlar hemen uzaklaştılar, bağırdılar diğer üvey kardeşlerime, dört tane orada kaldı. Dediler, 'hepsine sıkın' gittiler" dedi.

Kaç ölü ve yaralı var? 'Hepsine sıkın' diye talimat verdi

"ESKİ SİSTEME GÖRE, KADINLARA BİR KÖLEYMİŞ GİBİ, BİR ARAÇMIŞ GİBİ BAKIYOR"

Gider gitmez üvey kardeşlerinin hepsinin siper aldıklarını iddia eden Mehmet K., sözlerine şöyle devam etti: "Biz de silah olduğunu sanıyorlardı. Bizde de herhangi bir silah falan yok zaten. 5 tane çocuğumuz orada. İlk önce benim ayağıma sıktılar. Ondan sonra kardeşim Kadir'in ayağına sıktılar. Biz ikimizde yere yığıldık. Annem, yengem ile eşim orada ne yapıyorsunuz falan dediler. Biz yerdeyken ondan sonra dönüp anneme 5 tane mermi, annemin vücudundan 5 mermi çıktı. Eşimde şuan yoğum bakımdadır. Kardeşim de yoğum bakımdadır. Babam ağadır, kendini öyle biliyor. Eski sisteme göre, kadınlara bir köleymiş gibi, bir araçmış gibi bakıyor. Sonuna kadar da şikayetimizden vazgeçmiyoruz. Yani bu babamla üvey kardeşim Sidar emir verdiler onlara, onlarda gereğini yaptılar. Görüntüler zaten var, yengem bunu görüntüye almış."Olayla ilgili baba M.K. ile oğulları M.K., S.K., M.K. ve Y.K.'nın gözaltında oldukları, M.K., M.K., K.K. ve B.K.'ının tedavileri devam etmekte olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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