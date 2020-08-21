Karadeniz'de kaç metreküp doğalgaz bulundu? Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan açıklamaya göre ne kadar metreküp doğalgaz bulundu?
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Karadeniz'de kaç metreküp doğalgaz bulundu? Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan açıklamaya göre ne kadar metreküp doğalgaz bulundu?

Karadeniz'de doğalgaz bulundu haberlerinin ardından vatandaşlar kaç metreküp doğalgaz bulunduğunu merak ediyor. Peki, doğalgazın metreküpü kaç lira?

Karadeniz'de kaç metreküp doğalgaz bulundu? Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan açıklamaya göre ne kadar metreküp doğalgaz bulundu?
21.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:28

Açıklamalara göre 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bu rezerve Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" açıklamasında bulundu.

DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA?

Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.

Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.

EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh'dir.

Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.

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