Kaç kişi aşı oldu? Covid aşısı olan kişi sayısı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte aşılama çalışmaları başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarının aşılandığı takvimde bugüne kadar kaç kişi aşı oldu? Covid aşısı olan kişi sayısı merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Covid-19 aşısı bilgilendirme programında anlık olarak kaç kişinin aşı olduğu bilgilendirmesi yapılmakta. Peki 21 Ocak 2021 tarihine kadar kaç kişi aşı oldu? Covid aşısı olan kişi sayısı! Detaylarıyla sizlerle!

KAÇ KİŞİ AŞI OLDU? COVİD AŞISI OLAN KİŞİ SAYISI!

İlk aşamada sağlık çalışanları, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde çalışanlar ve 65 yaş üstünün olmaya başladığı aşıda, günümüze kadar 1.077.034 kişi aşı oldu.