KABUSEM'den Irak'lı öğrencilere kurs

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABUSEM) tarafından Irak'ın farklı üniversitelerinden gelen 88 öğrenciye 13 farklı alanda kurs verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (IYBAB) arasında geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşma kapsamında Irak'tan Karabük'e gelen 88 öğrenci, Temel İngilizce, DNA Nanoteknolojisi, Kültürlerarası Sağlık Bakımı ve Önemi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Havacılık İçin GPS ve Navigasyon Uydu Sistemleri, Temel İtfaiye Eğitimi ve MS Office gibi konuları içeren 13 farklı alanda kurs aldı.

Kurslarda başarılı olan katılımcılara sertifikaları 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda, rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KABUSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Sur ve TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Boy tarafından verildi.

Sertifika töreninde konuşan Prof. Dr. Mustafa Yaşar, kurslarda başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA