Kabus hızla yayılıyor: Sahilin tamamını kapladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz kıyılarına müsilaj yayılarak sahilin tamamını kapladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz kıyılarına müsilaj yayılarak sahilin tamamını kapladı. Sahil, adeta deniz salyası çölüne dönüştü.

Daha önce sağanak yağış ve rüzgarların etkisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yoğun temizlik çalışmalarının ardından salyadan temizlenen Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında, dün müsilaj belası tekrar kendini göstermeye başladı. Hızla yayılan salya bugün öğlen saatlerinden itibaren Süleymanapaşa sahilinin tamamını kapladı. Müsilajın hızla yayılması ile sahilde salya çölünü andıran görüntüler ortaya çıktı. Bölgede bulunan balıkçılar ise bu beladan bir an önce kurtulmayı umut ediyor.

(Halil Dağ/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı