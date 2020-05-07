Kabus geri döndü

Sivas'ın Divriği ilçesinde görülen, et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız' vatandaşları tedirgin etti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde görülen, et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız' vatandaşları tedirgin etti.

Halk arasında "Sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek Divriği ilçesi Şahinköy köyünde ortaya çıktı. Köyde yaşayan Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı 'Sarıkız' karşısında şaşkınlık yaşadı. Havaların ısınması ile ortaya çıkan Sarıkız'ı gören Ardıç, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Ardıç, bundan bir kaç yıl önce benzer bir örümcek tarafından ısırılıp baygınlık geçirdiğini söyledi.

"GÖRMEDİĞİM CİNSTEN BÜYÜK BİR ÖRÜMCEKTİ"

Köy sakini Abidin Ardıç, daha önce görmediği cinsten büyük bir örümcek olduğunu belirtip " Bundan birkaç gün önce tarlamıza taşları temizlemeye gittim. Taşı kaldırdığım da bu örümceği gördüm. Görmediğim cinsten büyük bir örümcekti. İnternetten baktığımda 'Sarıkız' ve etçil olduğunu öğrendim. Bundan birkaç yıl önce de benzer bir örümcek tarafından ısırıldım. Hafif baş dönmesi oldu. Baygınlık gelir gibi oldu" dedi.

(Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA