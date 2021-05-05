Kabus büyüyor...Marmara'yı deniz salya kapladı
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Kabus büyüyor...Marmara'yı deniz salya kapladı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Kabus büyüyor.

Kabus büyüyor...Marmara'yı deniz salya kapladı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin dibinde 3 aydır etkili olan deniz salyası, Tekirdağ kıyıları boyunca yüzeye çıkarak denizi kapladı. Giderek denizde artan beyaz tabakalı salya kabusu endişeye neden oluyor.

Marmara Denizi'nde yaklaşık 3 aydan beridir etkili olan deniz salyası, Tekirdağ'da deniz kıyısı boyunca yüzeye çıkarak denizde beyaz tabaka oluşturdu. Uzun süredir denizin dibinde balıkçıların ağlarına takılıp, Marmara Denizi boyunca balık avcılığını engelleyen müsilaj denilen deniz salyası, son bir haftadır yüzeye çıkarak artmaya devam etmesi endişeleri de beraberinde getirdi.

İstanbul'dan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy İlçeleri kıyıları boyunca etkili olan beyaz tabaka, Şarköy'den de Çanakkale kıyılarına kadar uzanıp etkisini sürdürüyor.

Kabus büyüyor...Marmara'yı deniz salya kapladı
Kabus büyüyor...Marmara'yı deniz salya kapladı
Kabus büyüyor...Marmara'yı deniz salya kapladı
Kabus büyüyor...Marmara'yı deniz salya kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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