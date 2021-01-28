"Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi açıldı
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"Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi açıldı

28.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:47

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, TBMM Genel Kurulu tarafından 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesi dolayısıyla etkinlik düzenlenmeye devam edildi.

Etkinlikler kapsamında hazırlanan sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin ve üniversite çalışanları katıldı.

Sergi açılışında Doç. Dr. Nurten Çetin, sergiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl coşkusunu yansıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Sergide Milli Mücadele ruhunun aktarıldığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele, batının zırhına ve çeliğine karşı kısıtlı imkanlarla yapılan bir mücadeledir. Bu mücadelede elbette ki manevi değerler çok önemli. Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadelemizdeki önemi oldukça fazladır.

Özellikle Anadolu hareketinin zararlı bir hareket olarak nitelendirildiği zamanlarda Sebilürreşad'da yazdığı yazılarla Milli Mücadele'yi kuvvetlendirmeye çalışmış ve manevi yönden destek vermiştir. Sergimizi gezdiğiniz zaman İstiklal Marşımızı ortaya çıkaran koşulları hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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