"Kabul edilemez bir iftiradır"
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"Kabul edilemez bir iftiradır"

'Kabul edilemez bir iftiradır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü; ABD Başkanı Joe Biden'ın Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılındaki Ermeni tehcirini "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin tepki açıklamasında bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü; ABD Başkanı Joe Biden'ın Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılındaki Ermeni tehcirini "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin tepki açıklamasında bulundu.

Rektörlük; Biden'ın "sözde soykırım" iddiasının ardından yaptığı yazılı açıklamada; "Tarih boyunca farklı din ve kültürlerden mazlumların sığınağı bir medeniyetin sahibi olan devletimizin adının, soykırım yalanıyla aynı içinde kullanılması kabul edilemez büyük bir yalan ve iftiradır. Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz devletimiz, 5 asır önce İspanya'daki katliamdan kaçan Musevilere, engizisyondan kaçan Hristiyanlara, Nazi baskısından kaçan kimi Almanlara ve Suriyeli muhacirlere hiçbir karşılık beklemeden emniyet, huzur ve güveni sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Milletimiz nazarında hiçbir itibarı yoktur

"Bu millet; muhacire ensar olmayı, mazlumlara sahip çıkmayı, alan el olmaktansa veren el olmayı şeref payesi gören bir millettir" denilen açıklamanın devamında; şu ifadelere yer verildi: "Hangi parlamentonun ne kadar verdiğinin, hangi yabancı devlet başkanının ne cümle kurduğunun milletimiz ve bizim nazarımızda hiçbir itibarı yoktur. Türkiye'yi soykırım gibi bir yalanla itham eden güçler, tarih ve hakikatin karşısında elbet bir gün mahkum olacaklardır." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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