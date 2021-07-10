Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler?
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Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler?

Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler?
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Kabuktaki Hayalet filmi bu akşam televizyon ekranlarından yayınlanacak. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon türündeki film Kabuktaki Hayalet'in oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet künyesi nedir?

Kabuktaki Hayalet filmi bu akşam televizyon ekranlarından yayınlanacak. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon türündeki film Kabuktaki Hayalet'in oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet künyesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Binbaşı, korkunç bir kazadan kurtarılmış bir kadındır. Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır ve tek bildiği bir ameliyat masasında uyandığı, bir doktorun ona kurtarıldığını söylediğidir. Vücudu kurtarılamayan genç kadına dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmaya kendisini adayan bir asker, siber-geliştirilmiş insan türünün ilk örneği olması adına yepyeni bir vücut yapılır. Terörizm, insanların zihinlerine girip onları kontrol etmeyi de içeren yeni bir boyuta ulaşmış ve Binbaşı bu suçlarla mücadele etmektedir. Yeni bir düşmanla yüzleşmeye hazırlanırken kendisine yalan söylendiğini, hayatının kurtarılmadığını, çalındığını öğrenir.

KABUKTAKİ HAYALET OYUNCULARI KİMLERDİR?

Scarlett Johansson .... Binbaşı Mira Killian/ Motoko Kusanagi

Kaori Yamamoto .... genç Motoko

"Beat" Takeshi Kitano .... Şef Daisuke Aramaki

Michael Carmen Pitt .... Kuze/ Hideo

Andrew Morris .... genç Hideo

Pilou Asbæk .... Batou

Chin Han .... Togusa

Juliette Binoche .... Dr. Ouelet

Peter Ferdinando .... Kesici

Kaori Momoi .... Motoko'nun annesi

Lasarus Ratuere .... Carlos Ishikawa

Danusia Samal .... Ladriya

Anamaria Marinca .... Dr. Dahlin

Michael Wincott .... Dr. Osmond (oyuncu)

Yutaka Izumihara .... Saito

Tawanda Manyimo .... Borma

Daniel Henshall .... İnce adam

Rila Fukushima .... bir geyşa robot

Chris Obi .... Elçi

Adwoa Aboah .... Lia

Pete Teo .... Tony

Hugh Han .... Veri Ana Bilgisayarı

Tricky (sahneleri silindi)

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