Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler?
Kabuktaki Hayalet filmi bu akşam televizyon ekranlarından yayınlanacak. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon türündeki film Kabuktaki Hayalet'in oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet künyesi nedir?
Kabuktaki Hayalet filmi bu akşam televizyon ekranlarından yayınlanacak. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon türündeki film Kabuktaki Hayalet'in oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet künyesi nedir? İşte detaylar haberimizde...
KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Binbaşı, korkunç bir kazadan kurtarılmış bir kadındır. Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır ve tek bildiği bir ameliyat masasında uyandığı, bir doktorun ona kurtarıldığını söylediğidir. Vücudu kurtarılamayan genç kadına dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmaya kendisini adayan bir asker, siber-geliştirilmiş insan türünün ilk örneği olması adına yepyeni bir vücut yapılır. Terörizm, insanların zihinlerine girip onları kontrol etmeyi de içeren yeni bir boyuta ulaşmış ve Binbaşı bu suçlarla mücadele etmektedir. Yeni bir düşmanla yüzleşmeye hazırlanırken kendisine yalan söylendiğini, hayatının kurtarılmadığını, çalındığını öğrenir.
KABUKTAKİ HAYALET OYUNCULARI KİMLERDİR?
Scarlett Johansson .... Binbaşı Mira Killian/ Motoko Kusanagi
Kaori Yamamoto .... genç Motoko
"Beat" Takeshi Kitano .... Şef Daisuke Aramaki
Michael Carmen Pitt .... Kuze/ Hideo
Andrew Morris .... genç Hideo
Pilou Asbæk .... Batou
Chin Han .... Togusa
Juliette Binoche .... Dr. Ouelet
Peter Ferdinando .... Kesici
Kaori Momoi .... Motoko'nun annesi
Lasarus Ratuere .... Carlos Ishikawa
Danusia Samal .... Ladriya
Anamaria Marinca .... Dr. Dahlin
Michael Wincott .... Dr. Osmond (oyuncu)
Yutaka Izumihara .... Saito
Tawanda Manyimo .... Borma
Daniel Henshall .... İnce adam
Rila Fukushima .... bir geyşa robot
Chris Obi .... Elçi
Adwoa Aboah .... Lia
Pete Teo .... Tony
Hugh Han .... Veri Ana Bilgisayarı
Tricky (sahneleri silindi)