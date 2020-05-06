Kabuğu kırılan kaplumbağaya tıbbi müdahale
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Kabuğu kırılan kaplumbağaya tıbbi müdahale

Kabuğu kırılan kaplumbağaya tıbbi müdahale
06.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:42

Kabuğu kırılan kaplumbağaya tıbbi müdahale Kırılan kabuğu onarılarak doğaya salındı "Tostos"un evi de canı da kurtuldu Yalova'da yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine araç darbesine maruz kalan minik kaplumbağaya Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahip çıktı.

Kabuğu kırılan kaplumbağaya tıbbi müdahale

Kırılan kabuğu onarılarak doğaya salındı

"Tostos"un evi de canı da kurtuldu

YALOVA - Yalova'da yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine araç darbesine maruz kalan minik kaplumbağaya Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahip çıktı. Kabuğu kırılan minik kaplumbağaya ilk müdahaleyi yapan ekipler, evini onararak eskisinden sağlam hale getirdiler.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kliniğin adeta maskotu olan minik kaplumbağaya "Tostos" ismini koydular. Tedavisini tamamlanmasının ardından tekrardan doğal hayatına bırakılacak olan Tostos böylelikle yeniden evine kavuştu.

Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu "153 Çağrı Merkezi'ne iletilen ihbar doğrultusunda sokakta araç darbesiyle kabuğu kırılan minik kaplumbağayı hemen Haybulans Aracı ile ekiplerimiz aldı. Kaplumbağayı ilk aldığımız dakikalarda durumu çok kötüydü. Şuan durumu daha iyi ve ilaç tedavisine başladık. İlaç tedavisinin ardından kaplumbağamıza cerrahi müdahale ile kabuğunun düzeltilmesi sağlandı. Belli noktalarda yapıştırmaları yapıldı. Gerekli görülen noktalarda kemik çimentosu ile eksik bölgelerin tamamlanmasını sağladık. Koronavirüs nedeniyle evlerimizin kıymetini daha iyi anladık çünkü günlük hayatımızın önemli bir zamanını tamamen evimizde geçiriyoruz. Tostos'un da kabuğu aynı zamanda sıcak yuvası. Bugünün sloganı olan 'Hayat Eve Sığar' diyerek minik kaplumbağamızın da evini yeniden onardık. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak müdahalede bulunduğumuz minik kaplumbağamızın adını da "Tostos" koyduk. Tostos artık doğada daha da mutlu yaşayacak" dedi.

"Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmuyoruz"

"Korona virüs nedeniyle bizler evlerimizde olduğumuz için yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için besleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Ferhatoğlu; "Buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımız sokakta yaşayan canlarımız için merakta olduklarını belirtiyorlar. Hiç merak etmesinler onlar bizlere emanet. Nisan ayı içerisinde 1300 kg kedi maması, 900 kg da köpek mamasını besleme odak noktalarına bırakarak toplam 2200 kg mama dağıtımı gerçekleştirdik. Sizler de bizlerin sağlığı için zorunlu kalmadıkça lütfen evlerinizde kalın" dedi.

Kabuğu kırılan kaplumbağaya tıbbi müdahale

Kaynak: İHA

Manşet

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