Kabuğu kırılan kaplumbağa "Tosbik" doğaya dönmek için gün sayıyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında kabuğu kırılmış halde bulunan yavru su kaplumbağası, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Nehir kıyısında öğrenciler tarafından bulunan yavru su kaplumbağası, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Merkezde veterinerler tarafından yapılan kontrolde, kaplumbağanın kabuğunun kırıldığı, bu nedenle travma geçirdiği belirlendi.

Merkezin ilgi odağı olan ve minik olması dolaysıyla "Tosbik" adı verilen yavru su kaplumbağası yaşadığı travmayı gösterilen sevgiyle atlatmaya çalışıyor.

Yavru kaplumbağanın yanı sıra merkezde tedavileri süren şahin ve atmaca gibi hayvanlar da tedavilerinden sonra doğaya dönecekleri günü bekliyor.

Merkez Müdür Vekili Doç. Dr. Semih Altan, AA muhabirine, bölgede avcılık yoluyla ya da çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarının tedavi, rehabilitasyon ve doğal döngüye kazandırma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bir aylık kısa sürede 10 şahin, çulluk kuşu, atmaca ve çok sayıda yaban güvercinini misafir ettiklerini ifade eden Altan, trafik kazası geçiren bir sırtlanın da ölü olarak merkeze getirildiğini belirtti.

Dicle Nehri kenarında bir hafta önce öğrenciler tarafından bulunan ve kabuğunda kırık olan yavru su kaplumbağasının da merkezlerine getirildiğini anlatan Altan, "Tedavisine yönelik uygulamalar devam ediyor. Yavru su kaplumbağasına minik olmasından dolayı 'Tosbik' ismini koyduk. İnşallah onu iyileştirip doğal yaşam alanına bırakmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Altan, tüm hayvanları yaşatıp doğaya salmak istediklerini ancak bazen kimi hayvanların hayata tutunamadığını dile getirdi.

"İletişim kurmaya çalışıyorum"

Merkezde "Tosbik"in bakım ve tedavisinden sorumlu veteriner Ayşe Ekinci Yıldız da yavru su kaplumbağasının kabuğu kırılmış ve travmaya uğramış bir durumda getirildiğini anlattı.

Merkeze gelince her sabah yavru kaplumbağayla ilgilendiğini belirten Yıldız, "Kendisiyle konuşmaya, iletişim kurmaya çalışıyorum. Metabolizması çok düşük olduğu için ilk başlarda tepki vermiyordu. Artık bana, sesime aşina oldu ve yavaş yavaş tepki vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Kaplumbağaya ilk yardımın ardından açık yarası olduğu için pansumana başladıklarını bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Su kaplumbağaları kasım ve mart ayları arasında kış uykusuna yatarlar. Metabolizmalarını yavaşlattıkları için besin ve su almazlar. Baharla birlikte eski yaşam döngülerine dönerler. Tedavisini yapıyoruz ve iyileşmesini bekliyoruz. Çene altında ve bacaklarında yaralar vardı, onlar iyileşti. Sadece açık yarası var. Ona bağlı olarak burada tutuyoruz. Rehabilite edildikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk